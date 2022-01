Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'Allemagne a arrêté trois de ses six dernières centrales nucléaires dans le cadre de sa transition vers les énergies renouvelables engagée à la suite de la catastrophe de Fukushima en 2011 au Japon. Les réacteurs de Brokdorf, Grohnde et Gundremmingen C, exploités par les compagnies d'électricité...