La Banque du Japon arrive au bout de ses achats d’actions

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Banque du Japon (BoJ) est sur le point de boucler en 2021 son plus petit programme annuel d’achats d’actions – plus particulièrement de fonds indiciels cotés (exchange traded funds, ETF) - depuis 2012 et l’entrée en fonction de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe, loin du record battu l’année...