Les cours du baril de brut ont terminé en hausse jeudi à New York pour terminer à leurs plus hauts niveaux depuis trois semaines. Les opérateurs se montrent beaucoup plus détendus après les «clarifications de la Réserve fédérale (Fed)», souligne Phil Flynn, analyste chez The Price Futures Group....