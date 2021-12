Le président de la Fed soutient l’idée d’un tapering accéléré

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Alors que les conséquences économiques éventuelles du nouveau variant Omicron occupent tous les esprits, Jerome Powell a surpris mardi en adoptant un ton plus agressif (hawkish). Le mot transitoire n'est plus le terme le plus précis pour décrire le niveau élevé de l'inflation, a lancé le...