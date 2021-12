Le président de la Fed ne décrit plus l’inflation comme «transitoire»

Le mot transitoire n'est plus le terme le plus précis pour décrire le niveau élevé de l'inflation, a déclaré mardi Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, lors d'une audition devant la commission bancaire du Sénat américain. Jerome Powell employait jusqu'ici le terme « transitoire » pour signifier que la hausse actuelle des prix ne déboucherait pas sur une inflation élevée durable. Lors de la même audition, le président de la Réserve fédérale s'est déclaré ouvert à une réduction plus rapide des achats d'actifs de la banque centrale pour faire face à la persistance des tensions inflationnistes. Jerome Powell a ainsi joint sa voix aux autres dirigeants de la Fed qui ont soutenu l'idée d'un tapering accéléré ces dernières semaines. Le calendrier du tapering sera débattu lors de la prochaine réunion du comité de politique monétaire en décembre.