Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'inflation en Allemagne a culminé à plus de 5% en novembre, son plus haut niveau depuis 1992. L'indicateur des prix à la consommation est ressorti à 5,2%, après 4,5% en octobre, en ayant été de nouveau tiré par une hausse des coûts de l'énergie, de 22,1% sur un an, des pénuries de biens et d'un...