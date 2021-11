Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’abondance de liquidités fausse aussi les marchés monétaires européens : depuis mercredi, les banques de la zone euro payent plus pour emprunter à un jour, via le taux €STR, qu’à trois mois, via Euribor 3 mois. Le premier a gagné près de 1 pb (dont 0,4 pb mercredi) en novembre (-0,579% à -0,57%)...