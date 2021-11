Bettina Ducat remporte le prix AM Leader 2021 de L’Agefi

Bettina Ducat reçoit le prix AM Leader des mains de Pierre Jond, responsable France et Belgique de BNP Paribas Securities Services

Bettina Ducat, directrice générale de La Financière de L'Echiquier (LFDE), a gagné le Prix AM Leader 2021 de L'Agefi. Celui-ci lui a été décerné à l’occasion du dîner Grand Prix de la Gestion d'Actifs (GPGA) organisé à Paris par L’Agefi ce 24 novembre. Elle succède au palmarès à Vincent Levita, fondateur d'Infravia.

Après un parcours chez Axa IM qui l'a mené à la direction de la distribution monde du groupe, Bettina Ducat est devenue directrice générale de LFDE en 2020. Sous sa houlette, la boutique de gestion d'actifs, filiale de Primonial, a retrouvé le chemin d'une forte croissance. Ses encours sont passés de 10 milliards à 15 milliards d'euros au 30 septembre.

Le Prix AM Leader distingue une personnalité que sa carrière passée et ses perspectives à venir font « sortir du lot » dans l’industrie de l’asset management française. Il vise à donner un coup de chapeau appuyé à une personnalité en milieu de carrière, au parcours déjà exceptionnel mais aussi susceptible dans l’avenir de marquer par ses nouvelles réalisations l’ensemble du secteur.

Pour désigner le vainqueur, la rédaction de L’Agefi a sélectionné des professionnels chevronnés puis les a soumis en ligne au vote des gérants privés, des investisseurs institutionnels et des multigérants.

Les meilleurs fonds primés

Les autres nommés étaient: Naïm Abou-Jaoudé, directeur général de Candriam ; Eric Bendahan, fondateur et président d'Eleva Capital ; Thierry Déau, PDG de Meridiam ; Arnaud Cosserat, PDG et directeur des Investissements de Comgest ; Philippe Couvrecelle, fondateur et président d'iM Global Partner ; David Kalfon, président fondateur de Sanso Investment Solutions ; et Alain Rauscher, PDG d'Antin Infrastructure Partners.

La 22e édition des Grands prix de la Gestion d'Actifs (GPGA), établie par L'Agefi en partenariat avec Six Financial Information, a par ailleurs consacré jeudi soir comme chaque année les meilleurs fonds dans les catégories actions, obligations et diversifiés. Retrouvez le palmarès complet dans L'Agefi Hebdo.