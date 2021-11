Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Et si le scénario économique qui marquera l’année 2022 était celui de la growthflation plutôt que de la stagflation. Cet environnement mêlant croissance toujours élevée et forte inflation fait son chemin. Il a récemment pris de l’ampleur avec les derniers chiffres d’inflation en Europe et aux...