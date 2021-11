Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo a déclaré mercredi qu'un cadre économique indo-pacifique pourrait être lancé dès le début de l’année 2022 et que sa visite en Asie avait pour but de jeter les bases de partenariats potentiels. «Nous devrions lancer un processus plus formel au...