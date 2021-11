Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'économie japonaise s'est contractée plus qu'attendu sur la période juillet-septembre, montrent des données officielles publiées lundi, alors que les problèmes d'approvisionnement et la résurgence de l'épidémie de coronavirus ont lourdement pesé sur les investissements des entreprises et sur la...