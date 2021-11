Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les prix européens du gaz naturel ont rebondi à plus de 78 euros/MWh vendredi pour le contrat à terme de référence TTF à Rotterdam, après un creux de plus d’une semaine à 67 euros/MWh mercredi, alors que le président biélorusse Alexandre Loukachenko a menacé de fermer le transit de gaz via un...