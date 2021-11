Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les prix du gaz naturel européen ont chuté à un plus bas en plus d’une semaine entre mardi et mercredi alors que la Russie augmente progressivement ses approvisionnements comme promis par le président Vladimir Poutine. Le contrat à terme de référence TTF à Rotterdam a perdu près de 10% mardi, de...