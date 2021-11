La collecte hebdomadaire des fonds actions atteint encore un haut niveau

La prudence des investisseurs internationaux, qui a marqué la collecte de la dernière semaine du mois d'octobre, s'est quelque peu estompée. Entre le 28 octobre et le 3 novembre, leur préférence est allée vers les fonds actions, avec une collecte de 26,1 milliards de dollars (22,6 milliards d'euros), selon le "Flow Show" de BofA Global Research. Viennent ensuite les fonds monétaires, avec +14,7 milliards de dollars, et les fonds obligataires, avec +8 milliards. Cette importante collecte globale, qui approche les 50 milliards de dollars, comprend également un flux historique vers les fonds d'infrastructures. La majeure partie des flux dans les fonds actions se sont dirigés vers les véhicules positionnés sur les Etats-Unis (+11,6 milliards de dollars) et les fonds émergents (+5,6 milliards). L'Europe conserve une petite collecte positive, avec +0,4 milliard de dollars, tandis que le Japon a rendu 1,1 milliard.