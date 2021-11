Amundi profite toujours d’un environnement de marché favorable

Amundi a publié ce jeudi un résultat net ajusté part du groupe de 333 millions d’euros au troisième trimestre, en hausse de 41,5% par rapport à la même période de 2020, au-delà du consensus Factset, qui anticipait un résultat net ajusté de 285 millions d’euros. Les encours gérés par Amundi totalisent 1.811 milliards d’euros au 30 septembre 2021, en progression de 8,9% sur un an et de 1% par rapport à fin juin 2021. Les revenus nets d’Amundi ont atteint 791 millions d’euros au troisième trimestre 2021, en hausse de 25,7% sur un an. Les commissions nettes de gestion, hors commissions de surperformance, ont représenté 707 millions d’euros, en hausse de 17,6% par rapport au troisième trimestre 2020 et de 2,6% par rapport au deuxième trimestre 2021.