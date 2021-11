L’activité manufacturière en zone euro est touchée par les pénuries

Les goulets d’étranglement affectent l’industrie, en raison de la pénurie de composants et de matières premières ou de délais de livraisons longs qui pèsent sur la production. Ces difficultés se reflètent toujours davantage dans les indices PMI d'octobre, publiés ce mardi. C’est le cas dans la zone euro où la croissance de l’activité manufacturière décélère. L'indice d'activité PMI du secteur manufacturier mesuré par IHS Markit a reculé à 58,3 contre 58,6 le mois précédent et moins que l’estimation «flash» de 58,5. Un indice mesurant la production est tombé à 53,3, son plus bas niveau depuis juin 2020, après 55,6 en septembre. Les délais de livraison d'intrants ont augmenté à un rythme quasi-record. Cette tendance s'est répercutée sur les prix des achats et les prix de vente: l'indice des prix des intrants est passé de 86,9 à 89,5, son plus haut niveau depuis le début de l'enquête en 1997.