Prudence sur les actions. Tel est le maître-mot du Panel actions de L'Agefi en ce début de novembre. Moins d’un gérant sur deux a relevé ses objectifs à six mois et à un an sur les indices européens, alors même que le CAC 40 a gagné 4,76% en octobre (+49% sur un an) et l’Euro Stoxx 50, 4,95% (+44...