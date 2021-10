Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Banque centrale du Canada (BoC) a laissé entendre mercredi qu’elle pourrait relever son taux directeur plus tôt que prévu, et a prévenu que l’inflation resterait supérieure à son objectif pendant une grande partie de 2022 en raison de la hausse des prix de l’énergie et des goulets d...