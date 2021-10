Le bitcoin a franchi un nouveau record à plus de 66.000 dollars

Le cours du bitcoin s'envolait mercredi à un nouveau plus haut, à plus de 66.000 dollars, porté par le lancement d'un nouveau produit financier à Wall Street lié à la cryptomonnaie, étape historique pour sa démocratisation. Le bitcoin, qui s'échangeait pour moins d'un dollar il y a 12 ans, culminait en cours de séance à 66.273 dollars vers 16 heures à Paris, en hausse de plus de 50% sur un mois et de plus de 450% sur un an. Le bitcoin profite depuis un mois du lancement du premier fonds indiciel (ETF) lié à son cours à la Bourse de New York, dont les échanges ont commencé mardi : les investisseurs espèrent que de nouveaux fonds vont pouvoir se lancer sur le marché de la cryptomonnaie en utilisant ce nouveau produit financier régulé. La première séance d'échanges semble avoir été un succès, puisque l'ETF a connu 24,4 millions d'échanges et fini mardi en nette hausse.