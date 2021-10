Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les entreprises privées aux Etats-Unis ont créé 568.000 emplois en septembre, près de deux fois plus qu'en août, et bien plus qu'attendu, selon l'enquête mensuelle de la firme de services aux entreprises ADP. Le secteur des loisirs et de l'hôtellerie reste le principal créateur d'emplois.