L'inflation dans la zone euro a atteint en septembre son niveau le plus élevé depuis 13 ans. Les prix à la consommation ont augmenté de 3,4% sur un an après +3% en août, selon les données Eurostat. Le consensus Reuters prévoyait 3,3%. L'augmentation des prix de base, hors alimentation et énergie,...