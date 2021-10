Le dollar sort gagnant de la remontée des taux et des risques

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

C’est peu de dire que la dernière réunion de la Fed le 22 septembre a été un tournant : sur les promesses de «tapering» en novembre et de relèvement des taux en 2022, les taux américains ont remonté la pente descendue depuis juin, et le dollar a repris sa course en avant. L’indice DXY face à un...