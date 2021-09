Le prix du gaz va bondir de 12,6% en octobre en France

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a annoncé ce lundi une hausse record de 12,6% du tarif réglementé de vente de gaz naturel (TRVG) d’Engie au 1er octobre 2021. «Cette évolution résulte de la hausse, historique, des prix du gaz sur le marché mondial qui se répercute sur les coûts d’approvisionnement du fournisseur de gaz Engie», explique la CRE dans un communiqué. La flambée des prix du gaz ces derniers mois sur les marchés internationaux alimente une forte pression politique et sociale dans certains pays. La CRE souligne que «la France ne dispose pas de gaz sur son territoire et importe 99% de sa consommation de gaz naturel, elle est donc exposée, comme le reste de l’Europe, aux variations des prix de marchés européens et mondiaux». Les TRVG avaient été augmentés de 4,4 % en juin, puis de 10% en juillet, de 5,3% en août et de 8,7% en septembre.