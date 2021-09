La BCE s’oriente vers le même virage restrictif que ses consœurs

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les banques centrales se désespèrent-elles de voir gonfler des bulles financières que les Etats n’arrivent pas à réguler ? La Réserve fédérale américaine et la Banque d’Angleterre (BoE) ont confirmé la semaine dernière un virage restrictif (hawkish), plus fort qu’attendu dans le premier cas. Et...