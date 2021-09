Les marchés de taux secoués avec le resserrement annoncé par la Fed

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le soufflé retombera-t-il dès ce vendredi ? Les marchés de taux ont dévissé jeudi dans la foulée des réunions monétaires de la Fed américaine et de la Banque d’Angleterre (BoE) : le taux des US Treasuries est passé de 1,30% à 1,40% à 10 ans, et de 0,23% à 0,26% à 2 ans ; le taux des Gilts a...