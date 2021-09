Métropole Gestion passe dans le giron d'Oddo BHF

Cela fait plusieurs mois que le dossier Métropole gestion était sur le marché. Il est maintenant bouclé. Oddo BHF Asset Management, société de gestion du groupe Oddo BHF, a annoncé l’acquisition de 100% du capital de Métropole Gestion, sous réserve de l’accord de l’Autorité des marchés financiers. Créée en 2002 par François-Marie Wojcik et Isabel Levy, Métropole Gestion est une société de gestion de portefeuille indépendante française, spécialisée dans la gestion value.

Oddo BHF AM revendique 61,9 milliards d'euros d'encours gérés au 30 juin 2021 contre 1,3 milliard d'euros pour Métropole à fin 2020. La boutique gérait à son plus haut près de 5 milliards d'euros.

« Dans le cadre de ce rapprochement, les clients de Oddo BHF AM et de Métropole Gestion bénéficieront de ce style de gestion unique porté par une équipe stable et dédiée depuis plus de vingt ans sous la responsabilité d’Isabel Levy et Ingrid Trawinski », explique un communiqué. Il y est précisé que la gamme de fonds de Métropole Gestion bénéficiera des capacités de distribution européennes de Oddo BHF AM notamment en France, en Allemagne et en Suisse, auprès des clients institutionnels, distributeurs et conseillers en gestion de patrimoine. Dans le même temps, cette union ouvrira la distribution des stratégies de Oddo BHF AM aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, où Métropole Gestion est présent.

« En près de 20 ans, Métropole gestion a su construire, grâce à la confiance de ses investisseurs et en s’appuyant sur une équipe compétente et dévouée, un savoir-faire reconnu en gestion d’actifs dite value. Cette expertise sera la pierre angulaire de son rayonnement futur dans le cadre de ce rapprochement », se félicite Francois-Marie Wojcik, président directeur général de Métropole Gestion

Isabel Levy, directrice générale déléguée et directrice de la gestion de Métropole Gestion, poursuit : « ce rapprochement répond au souhait de Métropole Gestion de s’insérer dans une stratégie industrielle ambitieuse en associant des équipes aux compétences reconnues, complémentaires et de culture proche ».

Nicolas Chaput, CEO de Oddo BHF AM ajoute : « Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de Métropole Gestion que nous connaissons bien et pour laquelle nous avons le plus grand respect. Les stratégies d'investissement value mises en œuvre par les équipes d'Isabel et Ingrid vont venir enrichir l'offre produits du Groupe et correspondent à l'attente de nombre de nos clients ».