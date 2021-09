Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont chuté de -0,9% en août, en deçà des prévisions et pour le quatrième mois consécutif (après -2,8% en juillet) dans un contexte de résurgence des cas de coronavirus et de ruptures d’approvisionnement. Les données de l’Office for National Statistics (ONS)...