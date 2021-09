La course à la taille dans la gestion d’actifs bat son plein

State Street est spécialisé dans la conservation et l’administration de fonds, et gère près de 4.000 milliards de dollars d’actifs.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Il fallait s’attendre à un mouvement. Mais la perspective d'un mariage entre Invesco et State Street, opération révélée vendredi par le Wall Street Journal et Reuters mais non confirmée à ce stade, a de quoi surprendre. S’y attendre parce que State Street avait engagé depuis près d’un an des...