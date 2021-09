Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Altamir et son gérant commandité Maurice Tchénio ont gagné une manche dans le conflit qui l’oppose à Moneta AM. La cour d’appel de Paris a condamné Moneta à verser à Maurice Tchénio, Altamir et Altamir Gérance la somme totale de 400.000 euros en réparation de préjudice d’image, ainsi que 125.000...