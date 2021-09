La Fed promet davantage d’éthique dans les pratiques financières de ses membres

Britt Leckman - U.S. government work

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a ordonné un examen approfondi des règles d'éthique régissant les avoirs financiers et les transactions des hauts fonctionnaires de la banque centrale, a déclaré jeudi un porte-parole de la Fed. Le président de la Fed a ordonné cette révision à la suite d'informations selon lesquelles deux des douze présidents de Fed régionales avaient été des investisseurs actifs en 2020, une année particulièrement volatile pour les marchés financiers et alors que le pays luttait contre la pandémie de Covid19. Ces révélations, initialement rapportées par le Wall Street Journal, ont incité des législateurs à exiger des restrictions plus strictes sur les investissements personnels des membres de la Fed.