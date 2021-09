La Fed promet plus d’éthique dans les pratiques financières de ses membres

Britt Leckman - U.S. government work

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a ordonné un examen approfondi des règles d'éthique régissant les avoirs financiers et les transactions des hauts fonctionnaires de la banque centrale, a déclaré jeudi un porte-parole de la Fed.

Le président de la Fed a ordonné cette révision à la suite d'informations selon lesquelles deux des douze présidents de Fed régionales avaient été des investisseurs actifs en 2020, une année particulièrement volatile pour les marchés financiers et alors que le pays luttait contre la pandémie de Covid19. Les transactions réalisées par le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, et son alter ego de la Fed de Boston, Eric Rosengren, ont notamment été montrées du doigt. Ils ont tous deux déclaré qu'ils allaient se défaire de toute participation dans des actions d'ici le 30 septembre et placer le produit de cette vente dans des fonds indiciels ou des liquidités.

Ces révélations, initialement rapportées par le Wall Street Journal, ont incité des législateurs - dont la sénatrice Elizabeth Warren - à exiger des restrictions plus strictes sur les investissements personnels des membres de la Fed.

Les règles qui guident les pratiques financières personnelles des fonctionnaires de la Fed sont les mêmes que celles des autres agences gouvernementales, a précisé le porte-parole de la banque centrale. En outre, la Fed dispose de règles supplémentaires, spécifiques à ses missions.

« Cet examen aidera à identifier les moyens de renforcer davantage ces règles et normes. Le conseil d'administration apportera des modifications, le cas échéant, et toutes les modifications seront ajoutées au code de conduite des banques de réserve », indique le communiqué.