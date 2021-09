Deux anciens de State Street et d’H2O lancent un fonds global macro ESG en France

Raphaël Rémond, fondateur et directeur des opérations de Lior Global Partners : «Tous les pays européens nous intéressent à moyen terme».

Près de six mois après la création de leur société de gestion à Monaco, Raphaël Remond et Jérémy Touboul font leurs premiers pas en France. Les deux fondateurs de Lior Global Partners, connus pour avoir travaillé respectivement chez State Street et H2O Asset Management, viennent d’obtenir l...