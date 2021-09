Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les cours du baril de brut ont terminé en baisse mardi à New York, poursuivant leur repli. En clôture, le contrat d'octobre sur le baril de brut WTI a perdu 94 cents, soit 1,4%, pour finir à 68,35 dollars, sur le New York Mercantile Exchange. Il s'agit depuis son plus bas niveau depuis le 26 août...