L’inflation turque a bondi plus que prévu à +19,25% en août en rythme annuel, à son plus haut niveau en plus de deux ans, selon les données publiées vendredi par l’institut turc de la statistique. Elle dépasse désormais le taux directeur, maintenant ainsi la pression sur la banque centrale....