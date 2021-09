La réduction du programme d’urgence de la BCE est à l’ordre du jour

Si la définition de la nouvelle trajectoire future des taux d'intérêt (forward guidance) de la Banque centrale européenne (BCE) a fait débat entre ses différents banquiers centraux lors de la réunion de juillet, un consensus se profile sur le calendrier de réduction du programme d'achats d'actifs d'urgence lancé lors de la crise du Covid-19 au printemps 2020. Robert Holzmann, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a plaidé mardi en faveur de la réduction des achats d'obligations dans le cadre de son programme d'urgence (PEPP) dès le trimestre prochain, ajoutant qu'il s'attendait à une discussion sur le sujet lors de la réunion de politique monétaire de la semaine prochaine. Il a ajouté que les responsables de la BCE discuteraient «certainement» lors de la réunion des 8 et 9 septembre de la réduction à partir du quatrième trimestre des rachats d'obligations dans le cadre du Programme d'urgence face à la pandémie (PEPP) et que le PEPP ne devrait pas être un outil pour augmenter l'inflation dans la zone euro. La première estimation de l'inflation dans la zone euro publiée par Eurostat a montré mardi que les prix à la consommation dans les 19 pays partageant la monnaie unique avaient augmenté en août de 3% sur un an pour atteindre un plus-haut de dix ans.