La croissance de l’activité du secteur manufacturier de la zone euro a atteint en août son plus bas niveau depuis six mois et ralenti pour le deuxième mois consécutif, indiquent les données définitives publiées mercredi par IHS Markit. L’indice PMI manufacturier de la zone euro s’est établi à 61...