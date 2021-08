Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La couverture de l’assurance-maladie s’est améliorée aux Etats-Unis l’an, avec plus de 90% des Américains inscrit sur un plan, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Le nombre de non assurés est tombé à 31,6 millions, soit 9,7% de la population en 2020, selon les estimations...