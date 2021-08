Le pétrole est écartelé entre Ida et l’Opep+

Le pétrole a légèrement augmenté lundi, mais il est resté en-dessous des sommets touchés en séance, alors que l'ouragan Ida s'est affaibli au statut de tempête tropicale après avoir forcé l'arrêt de la production de pétrole dans le golfe du Mexique et que l'Opep+ (Organisation des pays exportateurs de pétrole) semblait prête à aller de l'avant avec une augmentation prévue de la production de pétrole dès le mois de septembre.

Le Brent a augmenté de 71 cents le baril, à 73,41 dollars, après un pic de 73,69 dollars soit le plus haut depuis le 2 août. Le pétrole brut américain a augmenté de 47 cents à 69,21 dollars le baril. Le sommet de la séance était de 69,64 dollars, le plus haut depuis le 6 août.

Douze heures après son arrivée sur le rivage, Ida s'est affaiblie pour devenir un ouragan de catégorie 1 et a depuis baissé au statut de tempête tropicale. Des centaines de plateformes de production pétrolière ont été évacuées avant la tempête et la quasi-totalité de la production pétrolière offshore du Golfe, soit 1,74 million de barils par jour, a été suspendue.

Environ 1,72 million de barils par jour (bpj) de production de pétrole et 2.087 millions de pieds cubes par jour de production de gaz naturel restent fermés dans la partie américaine du golfe du Mexique suite à l'évacuation de 288 plateformes, a déclaré lundi le Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE).

Ces fermetures correspondent à 95% de la production de pétrole brut du Golfe et à 94% de la production de gaz. «Les produits pétroliers, comme l'essence et le diesel, sont susceptibles de voir les prix augmenter de manière plus aiguë à cause des pannes de raffineries, surtout s'il y a des difficultés à remettre en service les raffineries et les 'pipelines'», estiment les analystes de Commonwealth Bank of Australia. Les pertes de production, notamment dans neuf raffineries de la côte du golfe du Mexique, devraient faire augmenter les prix de détail de l'essence de 5 à 15 cents le gallon, selon la société GasBuddy.

Dans le même temps, une force contraire joue sur le marché. L’Opep+ se réunit mercredi pour discuter d'une augmentation prévue de 400.000 bpj de sa production de pétrole, ce qui constituerait un nouvel assouplissement des réductions de production record effectuées l'année dernière. Les délégués de l'Opep s'attendent à ce que l'augmentation soit maintenue, bien que le ministre koweïtien du Pétrole ait déclaré dimanche qu'elle pourrait être reconsidérée.