Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le fonds souverain norvégien (NBIM) et Metlife Investment Management déboursent ensemble 825 millions de dollars pour acquérir le bureau One Memorial Drive de 38.000 mètres carrés à Cambridge, près de Boston. Le bien a été vendu par Oxford Properties Group et JPMorgan Global Alternatives. Il s...