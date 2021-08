Ida met le golfe du Mexique en état d’alerte

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Seize années plus tard, jour pour jour, Ida réveille le terrible spectre de Katrina, l’ouragan qui avait inondé la Nouvelle-Orléans, tué 1.800 personnes et provoqué plus de 150 milliards de dollars de dégâts, dont 60,5 milliards de dollars en pertes assurées, ce qui en fait la plus grosse...