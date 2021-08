Les débats restent vifs à la BCE

Les membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) ont longuement débattu de leurs nouvelles indications sur la trajectoire future des taux d'intérêt (forward guidance) et ont modifié à plusieurs reprises leur projet afin d'apaiser les objections de plusieurs membres, montre jeudi le compte-rendu de leur réunion de politique monétaire du 22 juillet. La BCE a annoncé le mois dernier une nouvelle forward guidance, promettant le maintien d'une orientation durablement accommodante de la politique monétaire. En particulier, les taux ne seront pas relevés tant que la BCE ne verra pas l'inflation atteindre 2% «bien avant la fin de son horizon de projection et durablement sur le reste de son horizon de projection». Mais cet accord n'est intervenu qu'à l'issue d'une réunion particulièrement tendue, rapporte Reuters, au cours de laquelle les responsables politiques ont remanié à deux reprises la formulation afin de trouver un compromis après un nombre inhabituel d'objections. «Quelques membres ont maintenu leurs réserves car la formulation modifiée ne répondait pas suffisamment à leurs préoccupations», indiquent les minutes, en préservant l'anonymat des opposants. Il s'agit des gouverneurs des banques centrales allemande et belge, indique Reuters.