La croissance du secteur privé est restée soutenue en août

La croissance de l’activité du secteur privé en zone euro a légèrement ralenti en août mais a continué d’afficher l’un de ses plus hauts niveaux des vingt dernières années, malgré le maintien de fortes perturbations sur les chaînes d’approvisionnement, selon les données préliminaires publiées lundi par IHS Markit.

L’indice PMI composite de la zone euro s’est établi à 59,5 en août, son plus bas niveau depuis deux mois, après 60,2 en juillet. Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires tablaient sur un indice PMI composite à 59,6. Un chiffre supérieur à 50 indique une expansion de l’activité par rapport au mois précédent, tandis qu’un chiffre inférieur à 50 dénote un recul.

«La reprise économique de la zone euro a conservé un fort dynamisme en août, l’indice PMI ne s’étant en effet que légèrement replié par rapport au sommet atteint en juillet et affichant ainsi, sur les deux premiers mois du troisième trimestre 2021, sa plus forte valeur trimestrielle moyenne depuis vingt et un ans, commente Chris Williamson, économiste d’IHS Markit. Bien que la propagation du variant Delta ait causé de nombreux problèmes dans l’ensemble de la région, pesant notamment sur la demande et occasionnant de nouvelles perturbations sur les chaînes d'approvisionnement, les entreprises ont globalement tiré parti de l’assouplissement des mesures sanitaires.»

Activité portée par les services

L’indice PMI «flash» dans les services s’est replié à 59,7 en août, après 59,8 en juillet, de même que l’indice PMI dans le secteur manufacturier, à 61,5 en août, son niveau le plus faible depuis six mois, après 62,8 en juillet. Les retards dans les chaînes d’approvisionnement continuent de faire des dégâts dans l’industrie. L’indice mesurant l’évolution des prix payés par les entreprises, à 87,3, reste historiquement élevé mais en léger recul par rapport au record de juillet (89,2).

En Allemagne, l’indice PMI «flash» dans le secteur manufacturier est tombé à son plus bas niveau depuis sept mois, à 62,7 en août après 65,9 en juillet, l’indice PMI des services est revenu à 61,5 en août après 61,8 en juillet, et l’indice PMI composite à 60,6 après 62,4. «Les services ont repris le rôle de moteur principal avec une nouvelle performance spectaculaire après une expansion record en juillet», indique IHS Markit.

En France, l’indice PMI des services a reculé à 56,4 en août après 56,8 en juillet, l’indice PMI dans le secteur manufacturier a lui aussi reflué plus qu’attendu, à 57,3 après 58,0, et l’indice PMI composite revient ainsi à 55,9 après 56,6, ce qui signale une nouvelle croissance soutenue.