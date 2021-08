Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les investisseurs européens ont augmenté la part des liquidités dans leurs portefeuilles à son plus haut niveau depuis un an, selon le sondage mensuel réalisé par Bank of America (BoA). Une proportion nette de 23% des sondés indique qu'ils surpondèrent les liquidités et 88% estiment que les...