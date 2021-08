L’économie chinoise s’enlise

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Chine n’est plus le principal moteur de la croissance mondiale. En juillet, l’économie chinoise a ralenti plus que prévu, affectée par des inondations, la résurgence de l’épidémie de Covid avec la propagation du variant Delta et la poursuite du deleveraging. «L’épidémie n’a de nouveau émergé...