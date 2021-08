La Chine tente de clarifier ses ambitions réglementaires

Après des mois de durcissement réglementaire tous azimuts, la Chine a publié jeudi un document qui pourrait servir de guide à des investisseurs déboussolés… pour les cinq prochaines années. Le Parti communiste chinois et le gouvernement ont communiqué un plan quinquennal appelant à une réglementation plus stricte de vastes pans de l'économie, qui sera en place jusqu'en 2025, selon l'agence de presse officielle Xinhua. «Le besoin croissant du peuple d'une vie meilleure a mis en avant des exigences nouvelles et plus élevées pour la construction d'un gouvernement de droit», explique le document.

Les autorités veulent renforcer la législation en matière de sécurité nationale, de technologie et de monopoles mais aussi de protection des données, de santé publique, de culture et d’éducation, notamment. Le tour de vis réglementaire, qui s’est accentué ces dernières semaines a notamment touché les entreprises privées de soutien scolaire, en leur interdisant désormais de réaliser des bénéfices ou de lever des capitaux sur les marchés internationaux. Un coup dur pour les investisseurs et les marchés chinois.

D’autres secteurs comme celui des jeux vidéo ou des boissons ont été ciblés ces dernières semaines après les fintechs ou le bitcoin ces derniers mois. Les autorités veulent aussi limiter les cotations d’entreprises chinoises à Wall Street, au profit de Hong Kong. La plupart des grands groupes internet chinois, dont Tencent et Alibaba, ont fait l’objet d'un tour de vis également.

La propension du gouvernement chinois à durcir les réglementations dans un nombre croissant de secteurs sans préavis et de façon brutale, inquiète les investisseurs Ce d’autant qu’il est difficile de tirer des conclusions précises des différents documents et communications officiels. Ce manque de visibilité est devenu un facteur de risque important lorsqu’on investit sur le marché chinois.

Réaction à la baisse du marché actions

«Des considérations économiques et réglementaires légitimes sont en jeu dans la répression réglementaire de la Chine mais une stratégie de communication et une exécution brutale de la politique pourraient modifier la prime de risque réglementaire que les investisseurs réclament pour investir dans des titres chinois», préviennent les analytes de Fitch Rating. Certains ayant déjà préféré sortir du marché en raison de ce risque réglementaire à court terme. Pour Fitch, l’ouverture grandissante des marchés de capitaux en Chine devrait inciter les autorités à mieux communiquer et à séquencer les changements réglementaires pour accroître la confiance des opérateurs, au risque d’une plus grande volatilité financière mais aussi économique, et que cela bride l’internationalisation des marchés de capitaux chinois.

Ce document résonne comme une esquisse de réponse à ce manque de communication, certains spécialistes saluant le plan comme une tentative des autorités chinoises d'aider les investisseurs à comprendre les motivations derrière la poussée réglementaire. Mais il est loin d’être suffisant au vu de la réaction sur les marchés actions chinois.

Le secteur de la consommation a cédé mercredi 2,6% et celui de la santé 1,5% dans un marché en baisse de 0,8%. Parmi les activités nouvellement ciblées par le document se trouvent l’alimentation et les médicaments, sans plus de détail. De quoi mettre les nerfs des investisseurs à vif. Mais le secteur le plus affecté a été l’assurance après que le régulateur du secteur a prévenu qu’il allait intensifier le contrôle des compagnies d'assurance en ligne du pays, afin de renforcer, notamment, la protection des données des utilisateurs, sous peine de sanctions sévères. La compagnie en ligne ZhongAn a chuté de près de 15%.