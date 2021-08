Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La production de vins en France devrait chuter entre 24% et 30% cette année par rapport à 2020 et atteindre un niveau historiquement faible en raison de l'épisode de gel printanier qui a touché la quasi-totalité des bassins viticoles. Selon les premières estimations établies au 1er août, et...