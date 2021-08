Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Aucun employé de BlackRock ne s’appelle Robert Kenrick. Et pourtant, c’est bien un certain Robert Kenrick qui s’est fait passer pour un vice-président de BlackRock basé à Hong Kong entre mars et mai 2021. Selon les informations de NewsManagers (une publication de L’Agefi), l’individu contactait...