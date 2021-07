J. de Demandolx Gestion s’intéresse à la Financière Tiepolo

La Financière Tiepolo va-t-elle s’adosser à l’un de ses concurrents ? La société de gestion de portefeuille présidée par Eric Doutrebente a, en tout état de cause, entamé les démarches en ce sens il y a plusieurs mois. Un mandat de cession a été confié à PwC, a appris L’Agefi. Aucune opération n’aurait à ce jour été bouclée mais J. de Demandolx Gestion serait l’un des derniers candidats encore en lice. Pour réaliser ce deal, il serait toutefois dans la nécessité d’ouvrir son capital à un investisseur. Car la Financière Tiepolo, avec ses 25 collaborateurs, affiche des encours de plus de 1,35 milliard d’euros (pour 2.400 foyers fiscaux), soit davantage que son potentiel acquéreur. Contactée, la direction de J. de Demandolx n’a pas répondu à nos sollicitations.

L’une et l’autre partagent cependant le même goût pour l’investissement au capital de sociétés cotées. Ces sociétés de gestion privée sont des adeptes du stock-picking, cette méthode de sélection des titres se différenciant de la gestion passive. Agréée par l’Autorité des marchés financiers, la Financière Tiepolo est spécialisée dans la gestion sous mandat pour compte de tiers au travers du Plan d’épargne en action, de l’assurance-vie, de contrats de capitalisation, des comptes titres et de l’épargne salariale et de retraite.

Milleis Banque, Primonial…

L’ouverture de la structure privée a attiré plusieurs groupes en gestion de patrimoine, à l’instar de Primonial. Avec 20 milliards d’euros d’actifs immobiliers gérés pour le compte d’investisseurs institutionnels et de particuliers, le numéro deux du secteur derrière Amundi Immobilier dispose aussi d’un réseau de distribution de conseillers en gestion de patrimoine, ainsi que de La Financière de l’Echiquier, à la tête de 13 milliards d’euros d’actifs cotés. Mais Primonial se serait retiré du dossier. Depuis le mois dernier, il est entré en négociations exclusives avec Altarea – lequel prévoit de racheter 60% du capital au premier trimestre 2022 et le solde début 2024, sur la base d’une valeur d’entreprise de 1,9 milliard d’euros.

Milleis Banque était aussi l’un des noms cités parmi les acquéreurs potentiels de Financière Tiepolo. Mais là encore, la banque privée détenue par Anacap Financial Partners depuis 2017 n’a pas souhaité approfondir les discussions. Sous la direction de Nicolas Hubert, celle-ci reste à l’achat. Elle avait tenté de se positionner dans le rachat de Meeschaert, qui a finalement rejoint le portefeuille de LFPI.