Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les responsables de la Banque du Japon (BoJ) ont estimé, lors de leur réunion de juin, que les perspectives de prix étaient brouillées par la hausse du coût des matières premières et la faiblesse de la consommation. Comme s’ils devaient s’inquiéter d’un possible sursaut des prix au second...