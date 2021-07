Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Banque centrale européenne (BCE) semble rassurer les marchés sur son ton plus accommodant (dovish), mais on peut se demander jusqu’à quand, tant le message final reste brouillé. L'écart (spread) entre les taux italien et allemand (BTP-Bund), qui était monté de 96 à plus de 110 points de base...